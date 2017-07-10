أرجأ مسرح البولشوي العرض الأول لباليه نورييف الذي يدور حول قصة حياة راقص روسي شهير بعد أسابيع من استجواب مدير المسرح كيريل سربرينيكوف كشاهد في تحقيق بشأن قضية فساد.

وكان من المقرر تقديم العرض الأول من باليه يحكي قصة رودلف نورييف أحد أوائل الفنانين الروس الذين انشقوا وفروا إلى الغرب، يوم 11 يوليو تموز لكن البولشوي قال على موقعه الالكتروني مساء السبت إن العرض لن يقدم.

ولم يورد المسرح سببا للقرار لكنه قال إنه سيدلي بإفادة عن التأجيل يوم الاثنين.

ونقلت صحيفة فيدوموستي الاقتصادية عن سربرينيكوف قوله إنه قرار المسرح لكنه رفض التعليق على سبب تأجيل العرض.

وفي مايو أيار قام محققون روس بتفتيش منزل سربرينيكوف ومكتبه وجرى استجوابه كشاهد في تحقيقات جنائية في اختلاس مال عام.