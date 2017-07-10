"البحري" تضيف ميناءً جديداً مباشراً في مصر إلى خط أمريكا الشمالية لخدمات النقل2017-07-10 01:03:15
> الإسكندرية ستشكل ثالث موانئ الشركة للنقل المباشر في مصر بعد السويس وبورسعيد
أعلنت البحري للخدمات اللوجستية، وهي واحدة من الشركات العشر الأولى في العالم في مجال نقل البضائع السائبة وإحدى قطاعات أعمال شركة البحري الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية، عن إضافة الإسكندرية إلى محفظتها من الموانئ في جمهورية مصر العربية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح لشركة البحري تقديم خدمات نقل البضائع السائبة والبضائع العامة والثقيلة ضمن خط رحلاتها الأمريكي الشمالي، وذلك من الموانئ الأمريكية الرئيسية إلى الإسكندرية، ومنها إلى الشرق الأوسط والهند.
وبهذه المناسبة، قال أحمدبن محمد الغيث رئيس البحري للخدمات اللوجستية: “تمثل الإسكندرية ثالث ميناء للنقل المباشر لنا في مصر بعد السويس وبورسعيد. ويأتي قرارنا بالعمل في هذا الميناء بعد الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية الذي شهدناه من وإلى هذه الوجهة. وستتيح هذه الخطوة لعملاء البحري الاستفادة من شبكتنا الإقليمية الآخذة في النمو بوتيرة تصاعدية، فضلاً عن المرونة الكبيرة التي توفرها من خلال إمكانية الوصول إلى ثلاثة موانئ للنقل المباشر في البلد. كما سيؤدي ذلك إلى تعزيز أوقات العبور وتحسين تغطية الخدمات”.
وسيتم خدمة الميناء عبر أسطول البحري للخدمات اللوجستية، والذي يتألف من سفن جديدة متعددة الاستخدامات على جدول الخطوط الملاحية المنتظمة. وتربط أربعة منها الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية وموانئ رئيسية أخرى في الخليج وشبه القارة الهندية والبحر الأبيض المتوسط، في حين تربط الناقلتانالأخريانالقارة الأوروبيةبالسعودية وموانئ رئيسية في الخليج والبحر الأبيض المتوسط.
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