 Moheet on google
الأحد 9 يوليو 2017 11:27 مساءً
روابط سريعة
الجيش الإسرائيلي يعثر على منطاد عسكري بعد فقدانه
الجيش الاسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يعثر على منطاد عسكري بعد فقدانه

2017-07-09 23:27:28
متابعات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، العثور على منطاد عسكري فقد قرب حدود قطاع غزة.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي أن المنطاد يستخدم للمراقبة وفقدت آثاره لبعض الوقت على حدود جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أن كابل المنطاد قطع لأسباب لم تعرف وفقدت آثار المنطاد قبل أن يتم البحث عنه ويعثر عليه داخل الأراضي المحتلة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3