الجيش الإسرائيلي يعثر على منطاد عسكري بعد فقدانه

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، العثور على منطاد عسكري فقد قرب حدود قطاع غزة.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي أن المنطاد يستخدم للمراقبة وفقدت آثاره لبعض الوقت على حدود جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أن كابل المنطاد قطع لأسباب لم تعرف وفقدت آثار المنطاد قبل أن يتم البحث عنه ويعثر عليه داخل الأراضي المحتلة.