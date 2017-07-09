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إعدام عشرات الأشخاص في الشيشان دون أحكام قضائية والسبب!!
رمضان قاديروف الرئيس الشيشاني

إعدام عشرات الأشخاص في الشيشان دون أحكام قضائية والسبب!!

2017-07-09 23:22:43
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ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم الأحد، أن حكم الإعدام رميًا بالرصاص نُفذ على 56 شخصًا في المنطقة الإسلامية جمهورية الشيشان الروسية دون أحكام قضائية.

وتابعت الصحيفة، أن صحيفة “نوفايا جازيتا” الروسية نشرت قائمة بأسماء 27 شخصًا أعدموا دون أحكام قضائية.

وأكدت “نوفايا جازيتا”، معارضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أعداد المعدمين قد تكون أكثر من الضعف.

ونفى مسئول شيشاني رفيع المستوى الادعاءات واصفها بالكذبة، ولكن نوهت الصحيفة بأن السلطات شنت حملة اعتقالات جماعية وعمليات إعدام بعد مقتل ضابط شرطة في ديسمبر 2016.

وبحسب الصحيفة، فإن عمليات الإعدام نُفذت في العاصمة الإقليمية جروزني ليلة 25 يناير الماضي، لافتةً إلى نقل جثامين المعدمين إلى مقابر مختلفة منها مقابر مسيحية حيث دفنوا على عجل.

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