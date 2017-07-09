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السفير قطان ناعيًا بن حلي: وفاته خسارة كبيرة للجامعة العربية
احمد قطان

السفير قطان ناعيًا بن حلي: وفاته خسارة كبيرة للجامعة العربية

2017-07-09 23:09:02
كتب - متابعات

نعى أحمد قطان، سفير السعودية لدى مصر، أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأكد في تغريده له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن وفاته خسارة كبيرة للجامعة وللعمل العربي المشترك.
وتابع قطان: “أوجه خالص العزاء لعائلته، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

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