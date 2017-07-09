ناقش برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي، مساء اليوم الأحد، “هل مصر مقبلة على أعتاب فقاعة عقارية”؟!

واستضاف البرنامج كل من، حسين صبور رئيس مجموعة الأهلي للتنمية العقارية، وطارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، حيث أكد صبور، في البداية أنه ربما لو كان هناك تنافس على تجهيز الأراضي لانخفض سعرها، مشددًا على أنه ليس هناك مقارنة بين الاستثمار في الأراضي ووضع الأموال في البنوك.

وتابع أن أسعار العقارات تزداد بزيادة عدد الزيجات، وأن سعر العقار في مصر أرخص من سعر العقار في أي دولة عربية، موضحًا أن العمارة مقياس الحضارة وقطاع العقارات كان الأكثر نموًا مع الاتصالات ولكن مؤخرًا أصبح هو القطاع الأكثر نموًا.

أما طارق شكري، فأكد أن التمويل العقاري يمثل حلًا لكثير من مشكلات العقارات في مصر ولكنه بحاجة إلى مزيد من التفعيل، مشيرًا إلى أن تاريخ آخر 10 سنوات مع تطور السعر يثبت أن الحد الأدنى للمكسب في العقار يتجاوز الـ 50% سنويًا.

ولفت إلى أن في السنوات الأخيرة ما حافظ على أموال المصريين هو العقار لأنه حفظ القيمة وحقق مكاسب عليها، موضحًا أن هناك 4 ملايين عامل في القطاع العقاري بمصر وهو يخدم أكثر من مائة صناعة مباشرة وغير مباشرة.

وشدد شكري على أن برغم الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرًا إلا أنها تظل السوق العقاري الأكثر استقرارًا وجذبًا في المنطقة، ملمحًا إلى أنهناك صعوبة في تفعيل التمويل العقاري في مصر نظرًا لصعوبة الإجراءات الروتينية.