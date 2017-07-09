قالت الإعلامية أمنية زعزوع، إن قرار ارتفاع الأسعار أصبحت مبالغ فيها، مضيفة :”غلاء الأسعار دا بلاء .. ومجبرين نتحمله لحد ما ربنا يرفعه عنا”.

وأضافت “زعزوع” خلال برنامجها “أمنية زعزوع” المذاع على فضائية “الحدث اليوم” أنه لابد من وضع حلول لرفع الأسعار، “والتفكير خارج الصندوق”.

وشددت الإعلامية، على أننا في حاجة ملحة لترشيد الاستهلاك، قائلًا: “مش لازم نستخدم التليفون ونقعد نحبه فيه طول اليوم .. خلونا نوفر فلوس الكلام في التليفون ونستغلها صح”.