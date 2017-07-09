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شكري يجرى اتصالا بأبوالغيط لتقديم واجب العزاء في نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية
السفير احمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية ـ أحمد بن حلي

شكري يجرى اتصالا بأبوالغيط لتقديم واجب العزاء في نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية

2017-07-09 22:50:49
خاص - محيط

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية اتصالين هاتفيين اليومالأحد مع كل من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعبد القادر مساهل وزير خارجية الجزائر، لتقديم واجب العزاء في وفاة أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير ثمن خلال الاتصالين الدور الذي لعبه بن حلي علي مدار سنوات عمله الطويلة في جامعة الدول العربية، مشيرا إلي أنه أظهر تفانيا طوال حياته في خدمة العمل العربي المشترك، وأنه ظل ملتزما بالعمل الدؤوب في الجامعة حتي آخر أيامه.

وأعرب وزير الخارجية عن صادق تعازيه للشعب الجزائري الشقيق وللأمة العربية.

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