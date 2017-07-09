التقى وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، مساء اليوم الأحد، بوزير خارجية جمهورية القمر المتحدة الدكتور حامد كرهيلا، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين فى المجال الصحي.

جاء ذلك بحضور أحمد معين وزير مفوض جمهورية القمر المتحدة، والدكتورة صفاء مراد وكيل الوزارة ممثل العلاقات الخارجية بوزارة الصحة.

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء بحث سبل تفعيل خطاب النوايا؛ الذي تم توقيعه بين البلدين عام 2013 في المجال الصحي، ولم يُفعل حتى الآن.

وأضاف مجاهد أن وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة طالب بدعم الحكومة المصرية في إعادة تشغيل مركز للغسيل الكلوي متوقف عمله منذ عام 2014، لافتا إلى أن المركز كان يخضع لتمويل جمعية شرعية فى بلاده، وأوقفت الجمعية التمويل، ما أدى إلى توقف المركز عن عمله.

وأوضح أن هذا المركز يحتوي على 20 جهاز غسيل كلوي، ويخدم الكثير من مواطني جمهورية القمر المتحدة، مشيرا إلى عدم وجود كوادر بشرية مدربة لتشغيل هذا المركز، بالإضافة إلى عدم وجود عقود صيانة لهذه الأجهزة.

وأكد مجاهد استجابة وزير الصحة والسكان لدراسة توفير الدعم لهم من خلال إرسال فرق طبية من أطباء وفنيين مدربين، لإعادة تشغيل المركز، لافتا إلى أن وزير الصحة سيقوم بعرض هذه المطالب على رئيس مجلس الوزراء، في إطار حرصه على تعزيز سبل التعاون بين البلدين.