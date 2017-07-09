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الزمالك يتعادل مع الاهلي الليبي ويودع دوري الأبطال الأفريقي
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الزمالك يتعادل مع الاهلي الليبي ويودع دوري الأبطال الأفريقي

2017-07-09 23:00:21

ودع الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع أهلى طرابلس الليبى بنتيجة 2/2 فى اللقاء الذى أقيم بملعب برج العرب مساء اليوم ضمن الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

أحرز هدفى الزمالك باسم مرسى ومعروف يوسف بالدقيقتين 14 و75 بينما سجل هدفى أهلى طرابلس محمد الغنودي وفيفيان مابيدي بالدقيقتين 45 و69 .

بهذه النتيجة أحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية ليودع البطولة بينما تأهل لدور الثمانية اتحاد العاصمة الجزائرى الذى تصدر المجموعة بالفوز على كابس يونايتد وأهلى طرابلس الليبى صاحب المركز الثانى.

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