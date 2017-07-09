توج منتخب كندا بلقب بطولة كأس العالم لكرة السلة شباب تحت 19 عاما، التي أقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 1 وحتى 9 يوليو الجاري.

وحصد المنتخب الكندي لقب البطولة، بعد أن حقق الفوز على نظيره الإيطالي بنتيجة (79-60)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على صالة 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

بهذه النتيجة يحتل المنتخب الكندي المركز الأول، وتأتي إيطاليا في المركز الثاني، فيما يحل المنتخب الأمريكي في المركز الثالث.