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كندا يتوج بطلا لكأس العالم للشباب لكرة السلة بالقاهرة
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كندا يتوج بطلا لكأس العالم للشباب لكرة السلة بالقاهرة

2017-07-09 22:58:56

توج منتخب كندا بلقب بطولة كأس العالم لكرة السلة شباب تحت 19 عاما، التي أقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 1 وحتى 9 يوليو الجاري.

وحصد المنتخب الكندي لقب البطولة، بعد أن حقق الفوز على نظيره الإيطالي بنتيجة (79-60)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على صالة 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

بهذه النتيجة يحتل المنتخب الكندي المركز الأول، وتأتي إيطاليا في المركز الثاني، فيما يحل المنتخب الأمريكي في المركز الثالث.

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