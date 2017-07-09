تعادل اللاعب معروف يوسف للزمالك بعدما تمكن من أحراز الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2 - 2 أمام أهلي طرابلس في المباراة التي تجمع بينهما في استاد برج العرب ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف من رأسية لمعروف يوسف داخل الشباك الليبية بعدما حول الركنية في الدقيقة 75 .

وسجل الهدف اللاعب فياني مابيدي في الدقيقة 69 من هدف “لوب” من أعلي أحمد الشناوي حارس الزمالك الذي خرج من مرماه دون داع أسقطها الليبيين من فوقه داخل الشباك

وكان الزمالك البادي بالتسجيل عن طريق باسم مرسي في الدقيقة 13 وتعادل أمين محمد سالتو في الدقيقة 45 من ركلة جزاء