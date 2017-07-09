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محكمة تابعة للحوثيين تقضي بإعدام 4 سعوديين
الحوثيون - اليمن

محكمة تابعة للحوثيين تقضي بإعدام 4 سعوديين

2017-07-09 23:08:53
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أصدرت محكمة في صنعاء، خاضعة لسيطرة جماعة “أنصار الله” الحوثية، حكما بالإعدام في حق أربعة سعوديين بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة وقتل جنود يمنيين.

وذكرت قناة “المسيرة” على موقعها الإلكتروني، أن “المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت صباح اليوم بصنعاء حكما بالإعدام في حق أربعة سعوديين ينتمون لما يسمى تنظيم القاعدة في قضية قتل وذبح أربع عشرة جنديا من منتسبي اللواء 135 مشاة في سيئون بمحافظة حضرموت”.

وأضافت القناة أن الحكم جاء بعد اتهام السعوديين الأربعة في جرائم من بينها قضية تتعلق بالاعتداء على نقطة أمنية تابعة لمديرية القطن، مشيرة إلى أن الحكم نص على “أن تتم عملية الإعدام في مكان عام وبحضور أولياء الدم”.

وكان تنظيم “القاعدة” في اليمن تبنى في أغسطس 2014، عملية قتل 14 جنديا من منتسبي الجيش اليمني في سيئون بحضرموت.

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