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رئيس اللجنة القومية للسكر: الخوف غير المبرر من الانسولين وراء الأزمة
مرض السكر

رئيس اللجنة القومية للسكر: الخوف غير المبرر من الانسولين وراء الأزمة

2017-07-09 22:50:20
كتب - متابعات

قال الدكتور صلاح الغزالي حرب ، رئيس اللجنة القومية للسكر، إنه من الضروري زيادة الوعى حول خطورة مرض السكر بالإضافة الى نشر ثقافة الفحص الشامل لمرضى السكر، خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض في العالم خاصة في مصر ودول الخليج.

وأضاف حرب، خلال حواره في برنامج ” رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة ” TEN”، أنه لا يوجد فرق بين الصيف والشتاء والربيع والخريف لمرضى السكر ، حيث أنه يجب على المريض في كل فصول العام الالتزام بالعلاج، حيث يتحول الطعام الذي يتناوله لكلوكوز ، ثم يأخذ دوائه لخفض نسبة السكر في الجسم.

وتابع :” الخوف الغير مبرر من الانسولين ، سبب مضاعفات مرض السكر في مصر ، فيه حاجة بقت اسمها انسولين فوبيا”.

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