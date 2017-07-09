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مقتل امرأة وإصابة 8 آخرين إثر هجوم مسلح بأوهايو الأمريكية
الشرطة الأمريكية

مقتل امرأة وإصابة 8 آخرين إثر هجوم مسلح بأوهايو الأمريكية

2017-07-09 22:22:50
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قتل مسلحان مجهولان امرأة وأصابا ثمانية أشخاص آخرين بينهم أطفال وامرأة حامل فقدت جنينها في الواقعة بولاية أوهايو الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أمريكية، اليوم الأحد، أن مسلحين قتلا امرأة وأصابا ثمانية أشخاص بينهم أطفال وامرأة حامل فقدت جنينها في الواقعة، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وذكرت، صحيفة سينسيناتي إنكوايرر، أن المسلحين الذين لم تحدد هويتهما بعد، اقتحما منزلا في منطقة كوليرين خارج سينسيناتي مساء السبت بعد فترة وجيزة من إعلان امرأة حامل أنها سترزق قريبا بصبي.

وقالت الصحيفة نقلا عن الشرطة المحلية إن “المرأة أصيبت برصاصة في الفخذ وإنها تتلقى العلاج”.

وأضافت الصحيفة أن “امرأة أخرى في الحفل قتلت وأصيب ثمانية أشخاص أحدهم بإصابات خطيرة، ولم يتم إعلان أسماء الضحايا”.

وقال شهود للشرطة إنهم رأوا مسلحين يركضان للخارج قبل أن يستقلا سيارة بعيدا عن موقع الحادث.

ولم تستجب شرطة كوليرين بعد لطلبات بالحصول على مزيد من المعلومات، حسب الوكالة.

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