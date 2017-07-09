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قوات الجيش العراقي تسيطر على مدينة الموصل القديمة بالكامل
الجيش العراقي

قوات الجيش العراقي تسيطر على مدينة الموصل القديمة بالكامل

2017-07-09 22:20:44
أ ش أ

أعلن المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي صباح النعماني، اليوم الأحد، سيطرة قوات الجيش على مدينة الموصل القديمة بالكامل.

وقال النعماني - في تصريح خاص للقناة الأولى بالتلفزيون المصري - إن هناك بعض الجيوب المتبقية التي يتم استهدافها من مجموعات متفرقة من الإرهابيين في منطقة “القليعات” وهي أخر منطقة يتواجد بها التنظيم الإرهابي بالموصل.

وأشار النعماني إلى أن الخطوة القادمة عقب السيطرة على الموصل هي تحرير كافة المناطق التي لا يزال يسيطر عليها التنظيم، مضيفا أن هناك بعض المناطق عاد إليها المدنيون بالفعل بينما هناك مناطق تحتاج إلى تأمين وإستعادة ما خلفه تنظيم “داعش” من دمار.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وصل إلى مدينة الموصل، صباح اليوم، لمباركة العراقيين والقوات العراقية بتحقيق النصر الكبير على تنظيم “داعش” الإرهابي.

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