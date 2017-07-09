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التموين: الدولة تُدعم نقاط الخبز سنويًا بـ 6 مليار جنيه
الخبز البلدي

التموين: الدولة تُدعم نقاط الخبز سنويًا بـ 6 مليار جنيه

2017-07-09 22:22:54
كتب - متابعات

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة تعمل على ضبط الأداء بمنظومة الدعم، موضحًا أن الدولة تُدعم نقاط الخبز سنويًا بـ 6 مليار جنيه ولكن هناك جشع من بعض أصحاب المخابز ويخدعون المواطنين ويستغلونهم في حصتهم من الخبز.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “TEN، أن المواطن المصري له 5 أرغفة من الخبز مدعم من الدولة ، وفي حالة توفير جزء من هذا الخبز  يستطيع الحصول بنقاط الخبز الباقية على بعض السلع التي تُعرض في المنافذ التموينية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين، إلى أن أصحاب المخابز لا يحق لهم التدخل في نقاط الخبز وهذا مجرم قانونيًا ، حيث يقوموا بخداع المواطنين والحصول على النقط الزائدة في نقاط الخبز  وتم ضبط مخالفات في هذا الشأن، موضحًا أن الوزارة لا تتستر على الفساد من أي نوع.

وتابع :” يجب على المواطنين التواصل معنا ، عاوزين نحقق استفادة للجميع ، حيث دعم الدولة الغذاء اقترب من دعم الوقود”.

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