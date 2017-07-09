أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنتائج قمة مجموعة العشرين - التي اختمت أعمالها أمس في مدينة هامبورج الألمانية.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اليوم الأحد أن ترامب وصف قمة العشرين بـ”الناجحة بشكل رائع”، وذلك رغم ما وصفه المراقبون بأن واشنطن شعرت خلالها بالعزلة بسبب قرارها الانسحاب من اتفاقية باريس بشأن التغيير المناخي.

وكان زعماء الدول المشاركة فى قمة العشرين، أكدوا - في بيانهم الختامي أن اتفاقية باريس “لا رجعة فيها” رغم انسحاب واشنطن، فيما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استنكارها للقرار الأمريكي.

وأعربت ميركل - مع ذلك - عن شعورها بالامتنان إزاء رفض 19 من زعماء الدول المشاركة فى قمة العشرين إعادة التفاوض بشأن معاهدة باريس والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.