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أهلي طرابلس يتقدم بهدف عالمي في الزمالك
اهلي طرابلس

أهلي طرابلس يتقدم بهدف عالمي في الزمالك

2017-07-09 22:29:58

تقدم أهلي طرابلس الليبي بالهدف الثاني على الزمالك لتصبح النتيجة 2 - 1 في المباراة التي تجمع بينهما في استاد برج العرب ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وسجل الهدف اللاعب في الدقيقة 69 من هدف “لوب” من أعلي أحمد الشناوي حارس الزمالك الذي خرج من مرماه دون داع أسقطها الليبيين من فوقه داخل الشباك

وكان الزمالك البادي بالتسجيل عن طريق باسم مرسي في الدقيقة 13 وتعادل أمين محمد سالتو في الدقيقة 45 من ركلة جزاء

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