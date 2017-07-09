طالب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، روسيا بضرورة اتخاذ الخطوة الأولى على طريق إنهاء التوتر في شرق أوكرانيا.

وكشف تيلرسون، خلال اجتماعه اليوم الأحد، في كييف مع الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو - حسبما أفادت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية - النقاب عن أن العقوبات الأمريكية والأوروبية ستظل قائمة ما لم تغير روسيا من سياستها في المنطقة.

من جانبه، أشاد الرئيس الأوكراني، والذي دأب على انتقاد التدخل الروسي في شرق أوكرانيا لدعم العناصر المتمردة هناك، بتصريحات تيلرسون، ووصفها بأنها “تتسم بالشدة”.

كما أثنى بورشينكو على توقيت ومغزى زيارة تيلرسون لأوكرانيا، والتي تأتي بعد ساعات قلائل من اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين والتي اختتمت أعمالها أمس في هامبورج بألمانيا.