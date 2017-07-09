منعت قوات الأمن المتواجدة في ملعب برج العرب بالإسكندرية، اليوم الأحد، محاولات عدد من عناصر رابطة مشجعي الزمالك “وايت نايتس”، للوصول إلى مدرجات الدرجة الثالثة “يمين”، وذلك خلال مباراة الفريق الأبيض مع ضيفه أهلي طرابلس الليبي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأمن قد قرر إغلاق مدرجات الدرجة الثالثة أمام جماهير الزمالك، خلال مباراة اليوم، وفي مواجهة جماهير الأهلي، أثناء مباراته أمس مع القطن الكاميروني (3-1)، في ذات الجولة من البطولة، بحيث يقتصر الحضور الجماهيري على الدرجة الثانية.

وألقت قوات الأمن عددًا من قنابل الغاز لتفريق الجماهير، ومنعهم من الوصول إلى الدرجة الثالثة، دون حدوث إصابات.

واعتادت جماهير “وايت نايتس” على الجلوس في مدرجات الدرجة الثالثة “يمين”، بينما تتواجد جماهير الأهلي عادةً على يسار الملعب.