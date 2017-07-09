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دفن المصريون المتوفين بـ"مقابر المسلمين" في ليبيا
حدود ليبيا مع تشاد

دفن المصريون المتوفين بـ"مقابر المسلمين" في ليبيا

2017-07-09 22:10:30
كتب - متابعات

كشف بهاء الكواش مدير الإعلام بالهلال الأحمر الليبى أنه تم العثور على 13 جثة فى داخل الصحراء الليبية، على مسافة كبيرة تصل 67 كيلو متر وبعدها بمسافة  تم العثور على 6 جثث آخرين، موضحًا أنه تم العثور على 7 مستندات شخصية بحوزة سبعة أشخاص فقط، منهم صورة لطفلة مع إحدى الجثث.

وذكر مدير الإعلام فى الهلال الأحمر الليبى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى خيرى رمضان، ببرنامج “آخر النهار”، الذي يُبث عبر فضائية “النهار”، مساء اليوم الأحد، أن أغلب الجثث وجدت فى منطقة “وادى على” بالقرب من مدينة طبرق فى صحراء ليبيا الشرقية، مُضيفًا إنه تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة ودفنهم فى مقابر المسلمين فى “طبرق”، متوقعًا أنه تم أخذ عينات منهم لسهولة التعرف عليهم، موضحًا أن دور الهلال الأحمر يقتصر على نقل هذه الجثث للمستشفى.

أضاف أنه تم التواصل مع السفارة المصرية فى ليبيا للكشف عن هوياتهم، متوقعًا أن وفاتهم كانت بسبب العطش الشديد، خاصة وأنه من الواضح أنهم ساروا مسافة طويلة داخل الصحراء، موضحًا أن “الهلال الأحمر” لا تستطيع الجزم بوجود جثث أخرى من عدمه، حيث إن الصحراء الليبية شاسعة للغاية ولا يوجد لديهم الإمكانيات الكافية لتمشيطها.

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