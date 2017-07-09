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الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي في شمال سيناء
جثث الارهابيين في هجوم رفح ـ سيناء ـ داعش

الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي في شمال سيناء

2017-07-09 22:04:07
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أدانت الجزائر، اليوم الأحد، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أول أمس الجمعة حاجزا أمنيا في جنوب رفح بمحافظة شمال سيناء؛ مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف - في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم الأحد - “ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أول أمس الجمعة نقاط تمركز للجيش في شمال سيناء والذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا في صفوف الجنود المصريين”.

وأضاف الشريف قائلا “وإذ نعرب عن تعازينا لأسر ضحايا هذا العمل الإرهابي الدنيء، فإننا نؤكد تضامنا مع مصر حكومة وشعبا ونجدد شجبنا للإرهاب الذي بات يهدد الأمن والاستقرار، الأمر الذي يستوقف كافة مكونات المجتمع الدولي حول ضرورة مواصلة الجهود وتنسيقها على المستويين الإقليمي والعالمي لدحره واجتثاثه”.

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