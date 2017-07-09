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تشديد إجراءات التفتيش على المنافذ والموانئ المصرية لمنع تهريب الأسلحة
موانئ البحر الاحمر

تشديد إجراءات التفتيش على المنافذ والموانئ المصرية لمنع تهريب الأسلحة

2017-07-09 22:02:21

ذكر مصدر أمني أن مصلحة الموانئ والمطارات اعلنت حالة الطوارئ القصوى عبر تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات والموانئ البحرية والبرية المصرية في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار.
وكشف المصدر الأمني توافر معلومات لدى الإدارة العامة لمباحث الموانئ وإدارة الجمارك، بمحاولات إدخال العناصر الإرهابية والمتحالفين معها وتحت غطاء شركات تجارية أسلحة وذخائر إلى الداخل المصري لارتكاب أعمال إرهابية.
وأكد المصدر وعي ضباط الإدارة بأساليب التهريب الجديدة ومنها على سبيل المثال إحباط محاولة إدخال أسلحة وذخائر عبر منفذ السلوم ودمياط داخل اجهزة كومبريسور هواء ضخمة.
وشدد المصدر على تنفيذ توجيهات وزير الداخلية بضرورة فحص كل الحاويات الواردة عبر المنافذ الجمركية والموانئ المصرية لمنع تهريب المخدرات والأسلحة والبضائع المغشوشة.

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