أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قطر تخلت عن العروبة واتخذت مسار إيران وتركيا، موضحًا أن قناة الجزيرة تتخلى عن العروبة وتكتب كلمة “الخليج” فقط بدلًا من الخليج العربي.

وقال في برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، مساء الأحد، إن قطر أصبحت دولة غير عربية، مضيفا أن “قطر زُرعت في الوطن العربي كإسرائيل، قطر وإسرائيل وجهان لعملة واحدة”.