طالب منافس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الانتخابات المقبلة، مارتن شولتس، بتحسين تبادل البيانات في أوروبا عن المتطرفين الذين ينتهجون أساليب عنيفة، وذلك في أعقاب أحداث الشغب التي صاحبت انعقاد قمة العشرين، خلال الأيام الماضية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأحد، إن هامبورج أظهرت أن مضرمي الحرائق يعملون منذ فترة طويلة عبر الحدود.

ورأى الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، أن على دولة القانون أن ترد بصرامة وبتعاون أوروبي، على تصعيد العنف في هامبورج.

وتابع شولتس حديثه، قائلًا: «نحن بحاجة في الاتحاد الأوروبي إلى تحسين تبادل البيانات عن مرتكبي جرائم العنف من المتطرفين، كهؤلاء الذين عاثوا فسادا في هامبورج».

وأردف شولتس: «لقد شهدنا نوعية جديدة من العنف، التي يتعين علينا أن نرد عليها بوسائل جديدة».