خسر منتخب شباب السلة تحت 19 سنة أمام نظيره النيوزيلندي بنتيجة 69/85 فى المباريات الترتيبية لتحديد المركزين الحادى عشر والثاني عشر.

جاءت نتيجة المباراة كالتالي، الربع الأول 22-8 لصالح نيوزيلندا، والربع الثاني 38-30 لصالح نيوزيلندا، والربع الثالث 55-51 لصالح نيوزيلندا، والربع الرابع 85-69 لصالح نيوزيلندا.

وبذلك احتل المنتخب الوطني المركز الثاني عشر بينما نيوزيلندا فى المركز الحادي عشر، وتوقف اللقاء لمدة دقائق صغيرة بسبب عطل في الكهرباء.

يذكر أن نهائي البطولة يقام في الثامنة والنصف مساء بين منتخبي إيطاليا وكندا ويشهده خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

