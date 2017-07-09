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طالب ليبي يسخر من وزير خارجية قطر
تميم بن حمد

طالب ليبي يسخر من وزير خارجية قطر

2017-07-09 21:48:22
كتب - متابعات

عرض الإعلامي عمرو عبد الحميد ، مقطع فيديو لوزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، سُجل  منذ عام في كندا ، أثناء سخرية أحد الطلاب الليبيين منه وإحراجه، وذلك خلال برنامجه “رأي عام”، على قناة “TEN”

حيث لدى مرور محمد بن عبدالرحمن التقط له الطالب الليبي معتز الفارسي الفيديو، في اللحظة التي خاطب زميله وائل رقرق الوزير القطري قائلا: “بنغازي أكبر من قطر”.

يأتي هذا الفيديو ، خلال زيارة وزير الخارجية القطري في 31 مارس 2016 لجناح ليبيا في فعاليات “اليوم العربي” في مدينة أوتاوا الكندية.

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متابعات
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