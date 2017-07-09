نفت المحكمة الجنائية الدولية، ما تردد في بعض وسائل الإعلام القطرية، بشأن إدانة المحكمة لإجراءات متخذة من جانب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بحق قطر.

وذكرت المحكمة الجنائية الدولية في بيان اليوم الأحد أوردته قناة “العربية الإخبارية” - “انها لم يصدر عنها أية تصريحات سياسية حول هذه القضية”.