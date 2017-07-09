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"الجنائية الدولية" تنفي إدلائها بأية تصريحات بشأن إجراءات عربية بحق قطر
المحكمة الجنائية الدولية

"الجنائية الدولية" تنفي إدلائها بأية تصريحات بشأن إجراءات عربية بحق قطر

2017-07-09 21:43:12
متابعات

نفت المحكمة الجنائية الدولية، ما تردد في بعض وسائل الإعلام القطرية، بشأن إدانة المحكمة لإجراءات متخذة من جانب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بحق قطر.

وذكرت المحكمة الجنائية الدولية في بيان اليوم الأحد أوردته قناة “العربية الإخبارية” - “انها لم يصدر عنها أية تصريحات سياسية حول هذه القضية”.

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