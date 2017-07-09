الزمالك يتقدم وأهلي طرابلس يتعادل وطرد للونش في الشوط الأول2017-07-09 21:43:06
انتهى الشوط الاول في لقاء الزمالك واهلي طرابلس الليبي بتقدم الزمالك بهدف دون رد في اللقاء المقام بينهما في الجولة السادسة من دور المجموعات “الـ 16” في دوري أبطال أفريقيا.
سجل الهدف اللاعب باسم مرسي من رأسية في الدقيقة 13 بعد عرضية من محمد ناصف، وفي الدقيقة 43 تعادل أهلي طرابلس من ركلة جزاء بعد عركلة محمود حمدي الونش للاعب الليبيين في منطقة الجزاء
تلك النتيجة تصعد بالزمالك لدور ربع النهائي حيث مطالب بالفوز في هذا اللقاء بأي نتيجة
مجريات الشوط الأول:
د 2 .. بداية بسيطرة من الزمالك على مجريات اللعب وسط تشجيع جماهيري كبير في المدرجات .
د 4 .. استلام من باسم مرسي للكرة داخل المنطقة وتسديدة قوية ترتطم بدفاعات الفريق الليبي وتخرج لركنية .
د 5 .. يحصل الزمالك على ركنية أخرى تصل لشيكابالا الذي يحولها من جديد بعرضية داخل المنطقة يلعبها باولو برأسية لكن الحكم يحتسبها تسلل .
د 9 .. تتوالى هجمات الزمالك خاصة من الجبهة اليمنى عن طريق شيكابالا وأيمن حفني وبسالة من دفاع الضيوف للتصدي للهجوم الأبيض .
د 11 .. هجمة منظمة وتمريرات متقنة من لاعبي الزمالك تصل لمحمد ناصف ليرسلها عرضية من الجانب الأيسر ولكن الحارس محمد نشنوش يتصدى للكرة بهدوء .
د 13 .. الهدف الأول للزمالك يسجله باسم مرسي بعد تحويله لعرضية من محمد ناصف برأسية قوية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بالهدف الأول .
د 17 .. يحاول الضيوف شن الهجمات لتعديل النتيجة ومن إحدى الهجمات يلعبها مهاجم أهلي طرابلس الكرة برأسية قوية لكنها تمر بجانب القائم الأيسر للشناوي .
د 22 .. ويواصل الزمالك هجماته ويحصل على ركلة حرة بعد مروغة أيمن حفني لمدافع أهلي طرابلس يلعبها شيكابالا عرضية لكن دفاع أهلي طرابلس يخرجها .
د 30 .. تسديدة قوية من معروف يوسف تمر بجوار القائم الأيمن للحارس الليبي .
د 32 .. الفريق الليبي يحصل على ركلة حرة على منطقة الجزاء بعد عرقلة من محمد ناصف يسددها لاعب الفريق الليبي قوية وينقذها الشناوي بصعوبة بعدها ترتد لمهاجم أهلي طرابلس الذي يسددها أرضية مباشرة ولكنها تمر بجانب القائم الأيمن للشناوي .
د 38 .. هدوء في أرضية الملعب ومحاولة غير خطيرة من أهلي طرابلس برأسية تمر بعيدا عن المرمى .
د 41 .. باسم مرسي يسقط على أرض الملعب ويخرج لتلقي العلاج .
د 44 .. طرد لمحمود حمدي “الونش” بعد تدخله مع أحد اللاعبين داخل المنطقة ليحتسبها الحكم ركلة جزاء .
د .. 45 يسجل أهلي طرابلس هدف التعادل من ركلة جزاء .
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