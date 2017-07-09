كشف فريق من الباحثين في جامعة بريجام يونج بالولايات المتحدة الأميركية وجود أربعة أنماط من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

فهناك الشخص الراغب في بناء علاقات جديدة وهناك الشخص المراسل، أما النوع الثالث فأطلق عليه اسم سيلفي وأخيراً الرابع هو الفضولي، ويرى الباحثون أن معظم مستخدمي فيس بوك يندرجون تحت واحدة من هذه التصنيفات، حسب “سكاي نيوز” عربية.

وصنف فريق بحث في أمريكا مستخدمي فيس بوك إلى أربعة أنماط مختلفة في دراسة أجراها حديثاً وحملت عنوان لماذا فيس بوك أصبح مشهوراً كالتالي:

1- نمط بناء العلاقة: ينتمي إليها الذي يواظب على كتابة منشورات والتعليق على الآخرين ويعتبر فيس بوك امتداداً لحياته الواقعية ووسيلة لتعزيز علاقاته خارج العالم الافتراضي.

2- نمط المراسل: وهذا النوع يريد إخبار الآخرين بمجريات الحياة والأحداث التي تقع على أرض الواقع ويعي جيداً الهوة بين العالمين الافتراضي والواقعي.

3- نمط سيلفي: يهتم بذاته، وينشر صوراً وفيديوهات عن نفسه بهدف جذب الانتباه والحصول على التعليقات والإعجاب.

4- نمط الفضولي: هذا النمط نادراً ما ينشر معلومات أو أخبار عن نفسه، يرغب فقط في معرفة أخبار الأخرين ويعتبر الموقع نافذة يراقب منها الناس.

ويرى الخبراء أنه من الجيد أن يعرف كل مستخدم النمط الذي ينتمي إليه أو يندرج بداخله، وذلك بهدف زيادة الوعي الذاتي.. فأي نوع أنت؟