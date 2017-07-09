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إليك.. توابل لحم الضأن
بهارات توابل

إليك.. توابل لحم الضأن

2017-07-09 21:24:10

أكد الشيف “أسامة السيد” أنه لابد وأن تكون التوابل أياً كان نوعها طازجة ومطحونة في نفس يوم استخدامها حتى لا تفقد رائحتها المميزة ولا مذاقها القوي الذي يضيف نكهة خاصة للحوم.

وأضاف عبر موقعه الرسمي أنه يُمكن طحن الفلفل الأسود والقرفة وجوزة الطيب والبابريكا والشطة والهيل والمستكة والقرنفل جميعها، تخلط ويتبل بها لحم الضأن خاصة الفخذ، أما تحضير الحساء فيفضل استخدام التوابل دون طحنها حتى لا يتغير لون المرق، ويمكن التحكم في إضافة تابل عن الآخر حسب الرغبة، ويُفضل شراء التوابل من الأسواق المتخصصة في ذلك، وهي أفضل من التوابل المحفوظة في علب أو أكياس.

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