المعارضة الفنزويلية تحتشد لليوم الـ100 ضد الحكومة

نظم أنصار المعارضة فى فنزويلا اليوم الأحد، مظاهرات لليوم المئة ضد الحكومة الاشتراكية التى يتهمونها بالقمع السياسى ويحملونها مسؤولية التردى الاقتصادي.

وقويت شوكة المعارضة بإطلاق سراح زعيمها المسجون ليوبولدو لوبيز (46 عاما) الذى حكم عليه بالسجن لنحو 14 عاما فى اتهامات بالحض على العنف خلال احتجاجات عام 2014 ضد الرئيس نيكولاس مادورو أدت إلى مقتل 43 شخصا.

ومثلما جرى فى الاحتجاجات فى الشهور الثلاثة الماضية التى قتل فيها ما لا يقل عن 90 شخصا ارتدى المحتجون ملابس بيضاء وحملوا الأعلام الوطنية وخرجوا إلى الشوارع للمشاركة فى تجمع مقرر على طريق سريع فى شرق كراكاس.

وانتهى العديد من الاحتجاجات باشتباكات بين شبان ملثمين وقوات الأمن. واعتقل المئات وأصيب الآلاف منذ بداية المظاهرات فى أبريل.

وفى حين يوجد لوبيز فى منزله مع طفليه الصغيرين من المقرر أن توجه زوجته ليليان تينتورى فى وقت لاحق كلمة للحشد فى ساحة عامة. وكانت قد دافعت عنه فى أنحاء العالم وعقدت لقاءات منها لقاء مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى البيت الأبيض.

وأفرج عن لوبيز بصورة مفاجئة ووضع قيد الإقامة الجبرية فى منزله بسبب ما وصفته المحكمة العليا بأنها “مخالفات” فى قضيته ولأسباب صحية. بيد أن لوبيز بدا قويا عندما خرج لاحقا لتحية أنصاره.