باسم مرسي يتقدم للزمالك بالهدف الأول على أهلي طرابلس

تقدم باسم مرسي لناديه الزمالك بهدف من رأسية رائعة في شباك أهلي طرابلس في الدقيقة 13بعد تحويله لعرضية من محمد ناصف برأسية قوية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بالهدف الأول .

ويلتقي الزمالك مع أهلي طرابلس في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات “الـ 16” في دوري أبطال أفريقيا