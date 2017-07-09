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باسم مرسي يتقدم للزمالك بالهدف الأول على أهلي طرابلس
باسم مرسي وايناسيو

باسم مرسي يتقدم للزمالك بالهدف الأول على أهلي طرابلس

2017-07-09 21:15:34

تقدم باسم مرسي لناديه الزمالك بهدف من رأسية رائعة في شباك أهلي طرابلس في الدقيقة 13بعد تحويله لعرضية من محمد ناصف برأسية قوية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بالهدف الأول .

ويلتقي الزمالك مع أهلي طرابلس في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات “الـ 16” في دوري أبطال أفريقيا

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