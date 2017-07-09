تيلرسون يجتمع مع نظيره التركي في إسطنبول

اجتمع وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون مع وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو فى إسطنبول اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يبحثا الصراع السورى.. وتختلف أنقرة بشدة مع واشنطن بشأن سياستها فى سوريا.

وتشعر تركيا بالغضب بشكل خاص إزاء دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية التى تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية وامتدادا للمسلحين الأكراد الذين يقاتلون على أراضيها.

ومن المقرر أن يحضر تيلرسون مراسم لتوزيع جوائز ويجتمع مع رئيس أذربيجان إلهام علييف قبل مغادرته متوجها إلى الكويت.