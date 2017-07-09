اقترح نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي تشكيل لجنة إعلامية عليا مشتركة بين وسائل الإعلام العامة والخاصة في كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين لتوحيد الخطاب الإعلامي للدول الأربع في حربها ضد الإرهاب والدول الداعمة له.

ونعى نقيب الإعلاميين ومجلس النقابة شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة المصرية الذين اغتالتهم يد الغدر بكمين “البرث” في جنوب رفح بمحافظة شمال سيناء، معربين عن خالص العزاء لأسر الشهداء وللشعب المصري، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الكنيسي أن هذا الإرهاب الأسود لن ينال من عزيمة المصريين، بل سيزيدهم إصراراً على دحر الإرهاب ومواصلة معركة بناء وتنمية الوطن، مشيرا إلى أن مصر تواجه مخططات خارجية وداخلية لوقف مسيرة التنمية والإصلاحات الكبرى التي اتخذتها الدولة المصرية، والتي أعادت مصر إلى وضعها التاريخي والطبيعي.

وطالب الكنيسي الإعلام بالوقوف خلف القوات المسلحة والشرطة في معركة تطهير أرض الوطن من الخونة والعملاء، وحشد كافة قوى المجتمع لدعم الدولة في معركتها ضد الإرهاب والدول الداعمة له.