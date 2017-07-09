اكتسح الترجي التونسي منافسه سان جورج الاثيوبي بأربعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب “رادس” ضمن منافسات الجولة الأخيرة عن المجموعة الثالثة بالبطولة.

سجل ثلاثية الفريق التونسى خليل شمام، بلال المجرى، هيثم الجوينى وعلى المشانى فى الدقائق 29، 36، 82 و 90 من زمن المباراة.

وفى المباراة الثانية بالمجموعة تعادل صن داونز الجنوب أفريقى حامل اللقب مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولى بنتيجة 1 – 1.

بذلك تصدر الترجى المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة ويواجه الأهلى ثانى المجموعة الرابعة، وفى المباراة الأخرى يلتقى الوداد المغربى أول المجموعة الرابعة مع صن داونز ثانى المجموعة الثالثة.