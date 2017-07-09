ذكر موقع “إندي 100”، ملحق صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواقف محرجة في قمة العشرين يكشف عن وضع الولايات المتحدة بين دول العالم اليوم.

وبدأ الموقع، اليوم الأحد، بمواجهة ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع على هامش القمة في هامبورج حيث ناقشا تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية والحرب السورية.

وبعدها، التقى ترامب بنظيره الصيني شي جين بينج الذي ناقش معه قضايا تجارية وتهديدات كوريا الشمالية.

كما واجه ترامب انتقادات لاذعة لجلوس ابنته إيفانكا على كرسيه بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي على طاولة القمة.

واختتمت القمة أيضًا بتعهد قادة العالم بالمضي قدمًا لمواجهة تغير المناخ، وهى قضية انسحب منها ترامب بخروج الولايات من اتفاق باريس.

وفي النهاية، نوه الموقع بأن ترامب كان يدرك أنه في رحلة قاسية بألمانيا، مشيرةً إلى تعبيرات وجهه في اليوم الأول للقمة عندما كان جالسًا بمفرده على الطاولة.