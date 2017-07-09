قرار جمهوري بتعيين بعض رؤساء محاكم الاستئناف2017-07-09 21:06:45
تعيين السادة رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارا من 29/8/2017 تاريخ إحالة السيد المستشار/مرسى السيد مرسى مقابل إلى المعاش وذلك على النحو التالي:
السيد المستشار/ عادل على أحمد بعبش- رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة
السيد المستشار/ عبد الهادي أحمد أحمد عبد الهادي – رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية.
السيد المستشار/ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفي – رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة.
السيد المستشار/ عاصم عبد الحميد نصر إبراهيم – رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية حتى 23/9/2017 تاريخ إحالته للمعاش.
السيد المستشار/ منير محمد عبد الفهيم سيد – رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط.
السيد المستشار/ عادل عبد السميع محمد أبو الروس – رئيسا لمحكمة استئناف قنا.
المادة الثالثة
تعيين السادة رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارا من 23/9/2017 تاريخ إحالة السيد المستشار/ عاصم عبد الحميد نصر إبراهيم إلى المعاش وذلك على النحو التالي:
السيد المستشار/ عادل على أحمد بعبش- رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.
السيد المستشار/ عبد الهادي أحمد أحمد عبد الهادي – رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية.
السيد المستشار/ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفي – رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.
السيد المستشار/ محمد رضا شوكت محمد أحمد خالد – رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة.
السيد المستشار/ منير محمد عبد الفهيم سيد – رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
السيد المستشار/ محمود سامي كامل حسن إسماعيل – رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف.
السيد المستشار/ عادل عبد السميع محمد أبو الروس – رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط.
السيد المستشار/ محمد عبد الله محمد خلف الله – رئيسا لمحكمة استئناف قنا.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه
صدر برئاسة الجمهورية في 12 شوال سنة 1438هــ
وجاء القرار الجمهوري المنشور بجريدة “الوقائع المصرية”، نصه كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 304 لسنة 2017
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور، وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلي موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في 31/5/2017 وبناء علي ما عرضه وزير العدل.
قرار
(المادة الأولى)
تعين كل من السادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتباراً من 1/7/2017 حتى 29/8/2017 وذلك علي النحو التالي:
السيد المستشار/ عادل على أحمد بعبش – رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.
السيد المستشار/ عبد الهادي أحمد أحمد عبد الهادي – رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية.
السيد المستشار/ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفي – رئيسا لمحكمة طنطا.
السيد المستشار/ مرسي سيد مرسي مقابل - رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة حتى 29/8/2017.
السيد المستشار/ محمد رضا شوكت محمد أحمد خالد - رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
السيد المستشار/ عاصم عبد الحميد نصر إبراهيم – رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف حتي 23/9/2017 تاريخ إحالته للمعاش.
السيد المستشار/ منير محمد عبد الفهيم سيد – رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط .
السيد المستشار/ محمود سامي كامل حسن إسماعيل – رئيسا لمحكمة استئناف قنا.
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