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العرابى: البحرين تؤيد ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لليونسكو
السفير محمد العرابي

العرابى: البحرين تؤيد ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لليونسكو

2017-07-09 21:51:25
وكالات

أعلن السفير محمد العرابى وزير الخارجية السابق ومدير الحملة الانتخابية للسفيرة مشيرة خطاب ، أن سعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أبلغه أن مملكة البحرين تدعم السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”.

وأضاف العرابى فى تصريحات صحفية اليوم ، أن سعادة سفير البحرين أثنى على السيرة الذاتية والخبرات التي تتمتع بها السفيرة مشيرة خطاب والتي تؤهلها لقيادة منصب مدير “اليونسكو”، مؤكدا ثقته في قدرتها على أداء مهمتها باقتدار في حال فوزها بمنصب المدير العام للمنظمة، مشيرا إلى عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وما تتمتع به مصر من ثقل تاريخي وحضاري عريق وإسهامات بارزة في الحضارة الإنسانية، ومكانتها، ودورها الريادي في النهوض بالحركة العلمية والثقافية.

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