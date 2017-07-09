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أوتشوا ينضم لستاندرليج البلجيكي
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أوتشوا ينضم لستاندرليج البلجيكي

2017-07-09 20:58:22

انتقل اللاعب جيريمي اوتشوا حارس مرمى المكسيك وفريق غرناطة الإسباني لستاندرليج البلجيكي
وأفادت صحيفة فوت ميركاتو أن الحارس وقع رسمياً مع ناديه الجديد اليوم الأحد
ولم تعلن الصحيفة عن أي تفاصيل أخرى سوى أن اللاعب اجتاز الفحص الطبي اليوم وسيقوم ناديه بتقديمه قريباً للجمهور
وكان أوتشوا قد شارك مع منتخب بلاده المكسيك في كأس القارات التي أقيمت مؤخرا في روسيا واحتل المركز الرابع بعد الخسارة أمام البرتغال.

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