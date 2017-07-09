اشتكى مواطن يدعى أحمد، من القاهرة، من ارتفاع الأسعار، بشكل جنوني، قائلًا: “إحنا بقينا نصوم طول اليوم ومش بناكل برا البيت علشان مش قادرين نشتري الأكل”.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “أمنية زعزوع” المذاع على فضائية “الحدث اليوم” أننا نواجد موجة غلاء عالية، وأصبحنا غير قادرين على إكفاء احتياجاتنا الذاتية.

وشدد المواطن، على أن ارتفاع الأسعار المتسبب فيه في المقام الأول جشع التجار، مضيفًا: “لازم بقى نعود نفسنا إننا ما نصرفش كتير علشان نقدر نعيش في الظروف الصعبة دي”.