 Moheet on google
الأحد 9 يوليو 2017 09:38 مساءً
روابط سريعة
كمال أوغلو: مظاهراتنا ضد أردوغان من أجل حرية كل الأتراك
زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغل

كمال أوغلو: مظاهراتنا ضد أردوغان من أجل حرية كل الأتراك

2017-07-09 20:44:16
متابعات

تداول مستخدمو موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مقطع فيديو لـ «كمال كيليتشدار أوغلو» زعيم المعارضة التركية، خلال مشاركته في التظاهرات الرافضة لاعتقال النواب وكذلك المواطنين.

وفي الفيديو قال أوغلو،: «لم نأت هنا لنطلب العدالة لأعضاء الحزب المقبوض عليهم بل نطلب الحرية لكل الأتراك».

وكان زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو وصل إلى إسطنبول، بعد مسيرة بدأها من أنقرة؛ للاحتجاج ضد اعتقال أحد النواب من تشكيلته السياسية، والذي حكم عليه بـ25 سنة سجنًا، وفقًا لما نقله موقع يورو نيوز، اليوم الأحد.

وقال زعيم الحزب الجمهوري كيليتشدار أوغلو، في ختام هذه المسيرة، التي تواصلت لـ25 يوما «لا يظنن أحد أن هذه المسيرة هي الأخيرة»، مضيفا: «اليوم.. التاسع من يوليو.. يشكل مرحلة جديدة وولادة جديدة».

وتحولت مبادرة زعيم المعارضة إلى مسيرة كبرى، جمعت الآلاف من المعارضين لسياسة الرئيس رجب طيب أردوغان، ورفعوا شعار «المسيرة من أجل العدالة»، وانطلقت في 15 يونيو، بعد الحكم على النائب أنيس بربر أوغلو، المتهم بالكشف عن أسرار دولة لصحيفة معارضة، والهدف من المسيرة هو الضغط على الحكومة أمام السجن الذي يقبع فيه النائب.

واتهم أردوغان كيليتشدار أوغلو، بالوقوف في صف «الإرهابيين» وحذره من أنه يمكن أن يستدعى من قبل القضاء.

ودخل كيليتشدار أوغلو -الذي لا يرفع أي شعار حزبي في مسيرته، ولا يدعو خلالها سوى إلى «العدالة»- إلى إسطنبول الجمعة، وانضم إليه حشد من عشرات الآلاف من المشاركين، وقد استقبل بتصفيق في الشارع ومن النوافذ من قبل عدد كبير من متابعي الموكب.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3