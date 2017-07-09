كمال أوغلو: مظاهراتنا ضد أردوغان من أجل حرية كل الأتراك

تداول مستخدمو موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مقطع فيديو لـ «كمال كيليتشدار أوغلو» زعيم المعارضة التركية، خلال مشاركته في التظاهرات الرافضة لاعتقال النواب وكذلك المواطنين.

وفي الفيديو قال أوغلو،: «لم نأت هنا لنطلب العدالة لأعضاء الحزب المقبوض عليهم بل نطلب الحرية لكل الأتراك».

وكان زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو وصل إلى إسطنبول، بعد مسيرة بدأها من أنقرة؛ للاحتجاج ضد اعتقال أحد النواب من تشكيلته السياسية، والذي حكم عليه بـ25 سنة سجنًا، وفقًا لما نقله موقع يورو نيوز، اليوم الأحد.

وقال زعيم الحزب الجمهوري كيليتشدار أوغلو، في ختام هذه المسيرة، التي تواصلت لـ25 يوما «لا يظنن أحد أن هذه المسيرة هي الأخيرة»، مضيفا: «اليوم.. التاسع من يوليو.. يشكل مرحلة جديدة وولادة جديدة».

وتحولت مبادرة زعيم المعارضة إلى مسيرة كبرى، جمعت الآلاف من المعارضين لسياسة الرئيس رجب طيب أردوغان، ورفعوا شعار «المسيرة من أجل العدالة»، وانطلقت في 15 يونيو، بعد الحكم على النائب أنيس بربر أوغلو، المتهم بالكشف عن أسرار دولة لصحيفة معارضة، والهدف من المسيرة هو الضغط على الحكومة أمام السجن الذي يقبع فيه النائب.

واتهم أردوغان كيليتشدار أوغلو، بالوقوف في صف «الإرهابيين» وحذره من أنه يمكن أن يستدعى من قبل القضاء.

ودخل كيليتشدار أوغلو -الذي لا يرفع أي شعار حزبي في مسيرته، ولا يدعو خلالها سوى إلى «العدالة»- إلى إسطنبول الجمعة، وانضم إليه حشد من عشرات الآلاف من المشاركين، وقد استقبل بتصفيق في الشارع ومن النوافذ من قبل عدد كبير من متابعي الموكب.