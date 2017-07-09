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ترامب: حان الوقت للتعاون البنّاء مع روسيا
دونالد ترامب في قمة العشرين

ترامب: حان الوقت للتعاون البنّاء مع روسيا

2017-07-09 20:36:24
أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الوقت حان للتعاون البنّاء مع روسيا.

وأضاف ترامب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” “أن وقف إطلاق النار في سوريا كان ضمن الموضوعات التي ناقشها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورج بألمانيا”.

وتابع ترامب، وفقا لوكالة “تاس” الروسية، “لقد ناقشنا وقف إطلاق النار في أجزاء من سوريا، وهو ما يصون الأرواح.. حان الوقت للعمل بشكل بناء مع روسيا”.

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