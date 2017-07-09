تبنت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” الموالية لتنظيم “القاعدة” هجوما على معسكر لجيش النيجر في “تساوة” بمنطقة “مدال” غير بعيد من الحدود المالية، وقالت إنه جاء ردا على ما وصفته باعتداءات الجيش النيجيري.

وقالت الجماعة التي يقودها إياد أغ غالي في بيان لها، إن مقاتليها تمكنوا من السيطرة على الثكنة العسكرية، وقتلوا عددا من الجنود الموجودين فيها، فيما فر الآخرون.

وأكدت الجماعة أنها تمكنت من أخذ أربع سيارات محملة بأسلحة مختلفة من بينها مضادات طائرات، وصواريخ راجمة، وكميات من الأسلحة الخفيفة، معدات عسكرية أخرى، مردفة أن مقاتليها أحرقوا الثكنة قبل الانسحاب منها.

ويعتبر الهجوم الحالي أول هجوم تتبناه الجماعة الجديدة خارج الأراضي المالية منذ الإعلان عنها بداية مارس الماضي، إثر اندماج مجموعة من الحركات والكتائب من بينها جماعة أنصار الدين، وإمارة الصحراء التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، والمرابطون التي يقودها مختار بلمختار.