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صراع إسباني لضم مدافع روما
كوستاس مانولاس

صراع إسباني لضم مدافع روما

2017-07-09 20:28:47

كشفت إيونيس إيفانجيلوبولوس، وكيل اللاعبين عن رغبة بعض الأندية الإيطالية والإسبانية، لضم اليونانى كوستاس مانولاس، مدافع فريق روما، خلال فترة الانتقالات الحالية.
وأبرزت صحيفة سبورت الكتالونية، تصريحات لوكيل اللاعبين، مؤكدًا، أن برشلونة وريال مدريد، يريدون ضم اللاعب، خلال الفترة الحالية، والفريق الكتالونى، يعد من أبرز الأندية أهتمامًا باللاعب.
وتابع: يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطالى، أيضًا مهتمون بضم اللاعب، موضحًا أن عقد اللاعب يتبقى له عامين مع روما، وتم رفض عرض فريق زينت الروسى من قبل الإدارة، مشيرة إلى أن برشلونة يسعى لضم اللاعب ضمن عملية انتقال فيرمايلين مدافع الفريق إلى روما.

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