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وفد إيطالي رفيع المستوى يصل القاهرة للقاء السيسي غدًا
مطار القاهرة‎

وفد إيطالي رفيع المستوى يصل القاهرة للقاء السيسي غدًا

2017-07-09 20:26:06
وكالات

يصل مطار القاهرة الدولى غدا الإثنين وفد إيطالي رفيع المستوى برئاسة نيكولا لاتورى، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالى.
وأفادت مصادر بأن الوفد الإيطالى يصل فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام يستقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضافت أن الوفد سيصل على طائرة الخطوط الإيطالية القادمة من روما عصر الإثنين، وتم اتخاذ إجراءات لاستقباله بصالة كبار الزوار، وسيلتقى خلال زيارته إلى جانب لقاء الرئيس “السيسى”، عددًا من كبار المسئولين والشخصيات لاستعراض ملف العلاقات المصرية الإيطالية وبحث عودة السفير الإيطالى إلى مصر لأهمية القضايا التى ينبغى معالجتها بشكل كبير والتى يمكن أن يتم إنجازها فى ظل وجود السفير الإيطالى بمصر.
وأوضحت المصادر أن من أبرز هذه القضايا؛ التعاون الأمنى بين مصر وإيطاليا فى مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية إلى جانب زيادة التعاون فى قضية “ريجينى”.

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