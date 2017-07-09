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درويش: الدولة مهتمة بتطوير العشوائيات خاصة في بورسعيد
تل العقارب عشوائيات فقر قمامة

درويش: الدولة مهتمة بتطوير العشوائيات خاصة في بورسعيد

2017-07-09 20:43:25
كتب - متابعات

شدد الدكتور أحمد عادل درويش ، نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات، على أن الدولة مهتمة بالشقق السكنية وتطوير العشوائيات في كل محافظات مصر وخاصة في محافظة بور سعيد.
وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، المذاع على قناة “TEN”، إنه وردت للوزارة بعض الشكاوي من أهالي عزبة أبو عوف ببورسعيد بأنه تم هدم المساكن الخاص بهم ولم يتم توفير شقق سكنية لهم حتى الآن، موضحًا أنه يتم دراسة أوراقهم أكثر من مرة.
وتابع:” اللي ليه حق هياخده ، ومحدش هياخد وحدة سكنيه من الدولة مش من حقة”، موضحًا أنه يتواصل مع المحافظة لحل الأزمة.

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