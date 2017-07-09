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بالصور.. جماهير الزمالك تشعل مدرجات برج العرب
زمالك-11-2

بالصور.. جماهير الزمالك تشعل مدرجات برج العرب

2017-07-09 20:24:06

أشعلت جماهير الزمالك ملعب برج العرب بالإسكندرية قبل مواجهة فريقه أمام أهلي طرابلس الليبي في التاسعة من مساء اليوم‫؛ في اطار الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وتواجدت جماهير الزمالك بشكل كبير في المدرجات قبل انطلاق المباراة بما يقرب من الساعتين.

ويسود التنظيم علي عملية دخول الجماهير إلي ملعب برج العرب.

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