مقتل جندي سعودي على الشريط الحدودي مع اليمن

قتل جندي سعودي على الحدود الجنوبية مع اليمن، اليوم الأحد، ليرتفع عدد شهداء المملكة على الشريط الحدودي، منذ العاشر من مايو الماضي، إلى 28 جنديًّا. وذكرت وكالة ...