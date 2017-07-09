نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الأحد، وجود مفاوضات لتحسين مستوى العلاقات بين طهران والقاهرة.

وقال قاسمي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده في مقر وزارة الخارجية: «مصر بلد مهم، ومستوى العلاقات معها لا يزال يقتصر على وجود مكاتب لرعاية مصالح كلا البلدين في طهران والقاهرة، ولا وجود لمفاوضات لتحسين مستوى العلاقات بين البلدين».

وأعرب قاسمي عن أمله في أن تتطور وتتحسن العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفًا أنه «ينبغي توفير الظروف العامة والملائمة في إيران ومصر لاتخاذ خطوات مهمة لتحسين العلاقات المشتركة»، بحسب “ارم نيوز”.